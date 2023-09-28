Ender Saraç’tan düşük kalorili çorba tarifi! 🍵Göbek eritmek için birebir! Haftada 1 kere tüketin!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi, metabolizmalarının yavaşladığını ve kilo alımının kaçınılmaz hale geldiğini düşünür. Mevsim geçişleri, değişen beslenme alışkanlıkları ve daha az fiziksel aktivite, birçok insanın kilo dengesinde farklılıklar yaşamasına neden olabilir. İşte, kışın kilo almanızı engelleyecek tarif!