Ender Saraç'tan düşük kalorili çorba tarifi! 🍵Göbek eritmek için birebir! Haftada 1 kere tüketin!
Dr. Ender Saraç'ın önerdiği yağ yakıcı çorba tarifi büyük ilgi görüyor. Soğuk kış günlerinde kilo kontrolünü sağlamak zor olabiliyor. Yavaşlayan metabolizma vücudumuzun yağlanmasına sebep oluyor. İşte, kilo vermeyi hedefleyenlere karnı dümdüz yapan mucizevi tarif...
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi, metabolizmalarının yavaşladığını ve kilo alımının kaçınılmaz hale geldiğini düşünür. Mevsim geçişleri, değişen beslenme alışkanlıkları ve daha az fiziksel aktivite, birçok insanın kilo dengesinde farklılıklar yaşamasına neden olabilir. İşte, kışın kilo almanızı engelleyecek tarif!
KARNI DÜMDÜZ YAPAN ÇORBA TARİFİ!
Lahana çorbası için gerekli malzemeler:
🍵1 adet orta boy lahana- 1 adet orta boy lahana
🍵4-5 adet parmak ucu kadar doğranmış zencefil
🍵1 soğan
🍵3 diş sarımsak
🍵Limon suyu
LAHANA KÜRÜ NASIL YAPILIR?
1 litre suyu tencerenin içine koyup kaynatın. Ardından lahana yapraklarını kaynayan suya ekleyip kaynatmaya devam edin. 5-6 dakika sonra haşlanan yaprakları suyun içinden alabilirsiniz.
Son aşamada ise aldığınız lahana yapraklarını bir kenarı ayırın. Kaynattığınız lahanalı suyu da içme kabına boşaltın. Ilık bir kıvamdayken tüketebilirsiniz.
Özellikle bağırsak sağlığı konusunda etkili bir rol oynayan lahana suyu, içerisindeki kükürt ve klor maddeleri sayesinde bağırsak işlevlerini iyi etkiler. Kalın bağırsağın iltihaplanmasından dolayı ortaya çıkan kolitin rahatsızlığını önlemede büyük etkisi bulunuyor.
Lahana suyu, mide kanseri, prostat kanseri, akciğer ve kolon kanseri gibi çeşitli kanser risklerini önleyecek gücü içerisinde barındırır. Vücutta oluşan iltihapları kurutan lahana suyu, özellikle cilt rahatsızlıkları için de önerilir.
Siyah leke ve akne gibi cilt problemlerinden muzdarip olan kişiler ciltlerini sık sık lahana suyuyla yıkayabilir. Lahana suyunun içine limon eklerseniz, etkisi ikiye katlanır. Kırışıklıkları gideren bu yöntem, doğal görünümlü parlak bir cilt için denemeye değer.
Kalp hastalıklarına iyi gelen lahana suyunu 2 hafta her gün 1 bardak olacak şekilde tüketirseniz, damar sağlığını koruyabilirsiniz. Bu sayede vücudunuz, olası hastalıkların önüne geçerek bir direnç mekanizması oluşturabilir.
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- Ender Saraç'tan düşük kalorili çorba tarifi! 🍵Göbek eritmek için birebir! Haftada 1 kere tüketin!
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