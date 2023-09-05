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Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin!

Kabızlık problemini kökünden halledecek olan doğal içeriğin tarifini ve hazırlanışını haberimizde sizler için anlattık. Günlük hayatımızı büyük ölçüde etkileyen bu sindirim sistemi problemden kimyasal ilaçlar kullanmaya gerek kalmadan kolayca kurtulabilirsiniz. İşte bağırsaklarınızı çalıştıracak o yöntem…

Kabızlık günlük hayatımızı etkileyen en önemli sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Pek çok nedenden ötürü meydana gelen sindirim sistemi sıkıntısı yeterince su içmemek, lifli besinler yememek, aşırı miktarda peynir, süt tüketmek ve stresli bir yaşam sürmekten kaynaklanıyor.

Söz konusu sorunlar ile başa çıkmak için çeşitli ilaçlar bulunuyor. Lakin bu yöntemin dışında daha sağlıklı olan doğan ve bitkisel yollarda bulunuyor. İşte kabızlık sorununa kökünden özüm getirecek o yöntem…

BAĞIRSAKLARI BAĞIRSAK PROBLEMLERİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM! KABIZLIĞA SON

Kabız sorunundan kurtulabilmek için öncelikle 3 çay kaşığı çörek otunu havanın içinde iyice ezin. Akabinde yemek kaşığı yoğurdu bir kaseye alın ve yoğurdun içine ezdiğiniz çörek otunu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Güzelce karıştırın.

Bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bu özel karışımı, her yemekten en az 20 dakika önce tüketerek başlayabilirsiniz. Bu karışımı içtikten sonra üzerine bir bardak su içmek de önemlidir. İyi sonuçlar elde etmek için bu yöntemi 15 gün boyunca düzenli olarak uygulamalısınız. Bu sürenin sonunda kısa bir ara verip daha sonra tekrar 15 gün boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zor veya normalden daha az gerçekleştiği durum anlamına gelir. Kabızlığın bir diğer adı da konstipasyondur. Neredeyse herkes hayatının bir noktasında kabız olur.

Kabızlık genellikle çok ciddi bir sağlık sorununa neden olmasa da, semptomları geçtiğinde birey kendisini çok daha rahat hissedecektir.

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