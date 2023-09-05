Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin!

Bağırsakların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bu özel karışımı, her yemekten en az 20 dakika önce tüketerek başlayabilirsiniz. Bu karışımı içtikten sonra üzerine bir bardak su içmek de önemlidir. İyi sonuçlar elde etmek için bu yöntemi 15 gün boyunca düzenli olarak uygulamalısınız. Bu sürenin sonunda kısa bir ara verip daha sonra tekrar 15 gün boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.