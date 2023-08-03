Hep çöpe gidiyordu! Karpuz ve kavunun çekirdeği meyvesinden daha yararlıymış

STRES VE DEPRESYONLA MÜCADELEYE İYİ GELİYOR

Prof. Dr. Göral, kavun ve karpuz çekirdeğini özellikle acıkınca tüketilmesi gerektiğine işaret ederek, "Zengin lif içeriği nedeni ile kavun ve karpuz sizi tok tutar, böylece kalorisi yüksek gıda yemenize engel olur. Kavun ve karpuz çekirdeği az miktarda da olsa, demir ve vitamin de içerir. Ara öğünlerde kavun veya karpuz yemek yerine, belirtirken miktarlarda kavun ve karpuz çekirdeğinin yenmesi kilo vermede daha yararlıdır. Kavun çekirdeği metabolizmayı hızlandırır, yaklaşık 20 dakika kavrulup soğuduktan sonra tüketilmelidir. Karpuz çekirdeği stres ve depresyona da iyi geldiğinden, stres ve depresyon nedeni ile kalori alınmasına hatta yemek yenmesine de engel olur" dedi.