Hızlı kilo vermek isteyenler denesin! Feridun Kunak’tan yağ yakıcı sirke tarifi! Karındaki yağları parçalıyor! İşte malzemeler...

Göbek yağlarını parçalayan mucizevi sirke tarifi! Op. Dr. Feridun Kunak'ın önerdiği karışım kilo vermek isteyenlere birebir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan elma sirkesi, tam bir şifa deposu. Çeşitli hastalıklar üzerinde etkili olan, bağışıklığı güçlendiren sirke, son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin gözdesi. İşte, vücutta detoks etkisi yaratan o tarif...