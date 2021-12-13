Yaşlanmak tarih oluyor! Japon bilim insanlarından aşı müjdesi





SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR



Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan zombi hücreler, bölünmeyi durdursa da ölmeyi reddeden hücreler olarak biliniyor. Zararlı kimyasallar salgılayarak yakındaki sağlıklı hücrelere zarar veren zombi hücreler, insan vücudunda biriktikçe şeker hastalığı, damar sertliği, kemik erimesi ve Alzheimer gibi hastalıklara neden oluyor.