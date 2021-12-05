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Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

2019 yılının Aralık ayında hayatımıza giren koronavirüs son dönemde yeni varyantı Omicron ile gündemde. Kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi olan varyant ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. Profesör Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini öne sürdü.

Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron Varyantı dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

İlk vaka kasım ayı başında Güney Afrika'da tespit edilmiş olsa da bilim insanları varyantın nasıl ortaya çıktığına dair net bir bilgi sunamıyorlar.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

Bilim dünyası varyantın bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış bir HIV hastasından ortaya çıktığı ihtimali üzeride dururken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde bir immünolog olan Profesör Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini öne sürdü.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

Omicron'un geçen yılın ortasında diğer Covid varyantlarından ayrıldığının altını çizen Profesör Andersen genomik örneklemenin Ekim ayında insanlarda dolaşmaya başladığı sonucuna ulaştı.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

Koronavirüsün daha önce türler arası geçiş yaptığı bilgisini hatırlatan Andersen 'bağışıklığı baskılanmış hasta teorisi'nin aradaki bu boşluğu şüpheye yer vermeyecek şekilde dolduramadığı görüşünde.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

'TÜM HİPOTEZLERİ AÇIK TUTALIM'

'Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz' diyen Andersen 'Tüm hipotezleri açık tutalım' önerisinde bulundu.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

KEMİRGENLERDE DE TESPİT EDİLDİ

Bu teoriyi destekleyen bir başka gelişme ise Omicron mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de bulunmuş olması.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

BASKIN VARYANT HALİNE GELECEK

Öte yandan Singapur Mount Elizabeth Novena Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Leong Hoe Nam'a göre yeni Kovid varyantı Omicron, önümüzdeki 3-6 ay içinde muhtemelen baskın varyant haline gelecek ve tüm dünyayı bunaltacak.

Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?

Dr. Nam, Street Signs Asia'ya verdiği demeçte ortaya çıkan yeni türlere karşı aşıların hızla geliştirilebilmesine rağmen, varyanta karşı bağışıklık sağlayabileceklerini kanıtlamak için üç ila altı ay boyunca test edilmeleri gerektiğini söyledi.

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