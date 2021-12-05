Ezber bozan iddia: Omicron nasıl ortaya çıktı?
2019 yılının Aralık ayında hayatımıza giren koronavirüs son dönemde yeni varyantı Omicron ile gündemde. Kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi olan varyant ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. Profesör Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini öne sürdü.
Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron Varyantı dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
İlk vaka kasım ayı başında Güney Afrika'da tespit edilmiş olsa da bilim insanları varyantın nasıl ortaya çıktığına dair net bir bilgi sunamıyorlar.
Bilim dünyası varyantın bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış bir HIV hastasından ortaya çıktığı ihtimali üzeride dururken yeni bir iddia ortaya atıldı.
California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde bir immünolog olan Profesör Kristian Andersen, Omicron'un kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini öne sürdü.
Omicron'un geçen yılın ortasında diğer Covid varyantlarından ayrıldığının altını çizen Profesör Andersen genomik örneklemenin Ekim ayında insanlarda dolaşmaya başladığı sonucuna ulaştı.
Koronavirüsün daha önce türler arası geçiş yaptığı bilgisini hatırlatan Andersen 'bağışıklığı baskılanmış hasta teorisi'nin aradaki bu boşluğu şüpheye yer vermeyecek şekilde dolduramadığı görüşünde.
'TÜM HİPOTEZLERİ AÇIK TUTALIM'
'Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz' diyen Andersen 'Tüm hipotezleri açık tutalım' önerisinde bulundu.
KEMİRGENLERDE DE TESPİT EDİLDİ
Bu teoriyi destekleyen bir başka gelişme ise Omicron mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de bulunmuş olması.
BASKIN VARYANT HALİNE GELECEK
Öte yandan Singapur Mount Elizabeth Novena Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Leong Hoe Nam'a göre yeni Kovid varyantı Omicron, önümüzdeki 3-6 ay içinde muhtemelen baskın varyant haline gelecek ve tüm dünyayı bunaltacak.
Dr. Nam, Street Signs Asia'ya verdiği demeçte ortaya çıkan yeni türlere karşı aşıların hızla geliştirilebilmesine rağmen, varyanta karşı bağışıklık sağlayabileceklerini kanıtlamak için üç ila altı ay boyunca test edilmeleri gerektiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücretten vergi alınmayacak mı? Vergisiz asgari ücrette 483 TL cepte olacak! Gelir ve damga vergisiz 2022 asgari ücret hesabı…
- Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji haftalık İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da hava yarın nasıl?
- Kadın Hakları Günü mesajları 5 Aralık! Dünya Kadın Hakları Günü sözleri ve mesajları 5 Aralık kısa uzun!
- 5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası (maaşı) kaç ilde yattı?
- Trabzonspor fark açmaya devam ediyor! Süper Lig puan durumu | STSL 15. hafta maç sonuçları ve puan durumu
- Son dakika: Instagram çöktü mü? 4 Aralık Instagram erişim sorunu ne zaman düzelecek? Son gelişmeler...
- Galatasaray Altay maçı canlı nereden, nasıl izlenir? 4 Aralık GS Altay maçı hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi?
- Açıklanıyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları son durum
- Resmen açıklandı! La Casa De Papel 6. yeni sezon olacak mı? Netflix LCDP 6. kısım ne zaman çıkacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?