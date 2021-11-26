Sonuçları ’umut verici’ diyerek duyurdu! Yerli Kovid-19 ilacından yeni gelişme

225 HASTA GÖNÜLLÜ OLDU

Preklinik testler ile Kovid-19'a karşı etkinliği belirlenen ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul ve diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan aldıklarını ifade eden Durdağı, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu" ifadelerini kullandı.