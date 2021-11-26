Sonuçları 'umut verici' diyerek duyurdu! Yerli Kovid-19 ilacından yeni gelişme
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları ilaçla ilgili, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu" dedi. Öte yandan Durdağı, şu ana kadar alınan sonuçların umut verici olduğunu söyledi.
TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu içerisine ilaç araştırmalarında görev alarak çalışmalarını yürüten İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Durdağı, ilaç çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.
İlaç yeniden konumlandırma yaklaşımları ile farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçların yeni tip koronavirüste (Kovid-19) belirlenen önemli hedef proteinlerde bilgisayar teknikleriyle taranmasını gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Serdar Durdağı, bu sonuçlara göre belirlenen ilaç adaylarını deneysel ortama taşıyarak filtreme yaptıklarını ve hangi moleküllerin Kovid-19'a karşı kullanılabilme potansiyellerinin olduğunu öngördüklerini söyledi.
225 HASTA GÖNÜLLÜ OLDU
Preklinik testler ile Kovid-19'a karşı etkinliği belirlenen ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul ve diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan aldıklarını ifade eden Durdağı, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu" ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ"
Amaçlarının en kısa sürede 9 merkezde toplamda 380 hastaya ulaşmak olduğunu kaydeden ve çalışmalarının umut verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Durdağı, sözlerine şöyle devam etti:
"Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre kullandığımız ilaç olan Montelukast'ın etkisinin gayet iyi olduğunu, umut verici sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Preklinik testler ile uyumlu sonuçlar alıyoruz. Çalışmamızın tüm preklinik sonuçlarını Molecular Therapy isimli önemli bir dergide kısa süre önce yayınladık."
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