Kış mevsimi etkilerini hissettirmeye başlıyor! Hastalıktan korunmak isteyenler soluğu aktarlarda alıyor

"EN ÇOK ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU ŞİKAYETİYLE AKTARA GELİYOR"

Bitkisel ürünlerin hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyen aktar Eren Özdemir ise, "Kış ayları gelince insanlar aktarlara ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlar en çok üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle aktara geliyor. Öksürük, grip, nezle ve bademcik şişmesi gibi şikayetler oluyorsa hemen aktarların yolunu tutuyorlar. Vatandaşlar diğer ürünlerden ziyade daha çok kış bitkileri istiyor. Örneğin kış mevsiminin favori bitkileri vardır, onlar da çok tercih ediliyor. Ihlamur, kuşburnu, zencefil ve adaçayı gibi bitkiler en çok talep görenlerin arasında. Bazı durumlara göre bizim önerdiğimiz özel bitkiler de oluyor. İçeriğinde birçok mineral ve besinleri taşıyan bitkileri önerebiliyoruz" ifadelerini kullandı.