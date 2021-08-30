Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi.

Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 538,10 olarak kayıtlara geçti.