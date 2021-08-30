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Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 283 bin 250 testte 19 bin 557 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 401 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, 2'nci doz ortalaması yüzde 59.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 47 milyon 929 bin 111, 2'nci dozda 36 milyon 765 bin 581 ve 3'üncü dozda 8 milyon 394 bin 223 olmak üzere toplam 93 milyon 318 bin 338 aşı uygulandı.

"TEDBİRLER SIKI TUTULURSA..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın 14-20 Ağustos haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası güncellendi.

Bakan Koca'nın Twitter'daki hesabından paylaştığı haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı; her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize oldu. Rize'de bu oran 538,10 olarak kayıtlara geçti.

29 AĞUSTOS

28 AĞUSTOS

27 AĞUSTOS

26 AĞUSTOS

25 AĞUSTOS

24 AĞUSTOS

23 AĞUSTOS

245 kişi hayatını kaybetti | Vaka sayısı 20 bin sınırında... 245 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ | VAKA SAYISI 20 BİN SINIRINDA...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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