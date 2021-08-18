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Üçüncü doz aşılamaları başlıyor! ABD'den BioNTech aşısı olanlar için 8 ay bekleme tavsiyesi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Üçüncü doz aşılamaları başlıyor! ABD’den BioNTech aşısı olanlar için 8 ay bekleme tavsiyesi

ABD tarafından yapılan son dakika açıklamasında koronavirüste üçüncü doz aşılamalarının 20 Eylül'den itibaren başlayacağını duyuruldu. Açıklamada BioNTech aşısı yaptıran kişilerin üçüncü doz için 8 ay beklemesi tavsiye edildi. BioNTech aşısı olanlar 3.doz olmalı mı? BioNTech 3. doz açıklaması...

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üçüncü dozunu uygulamaya 20 Eylül'den itibaren başlayacaklarını açıkladı.

3.DOZ İÇİN 8 AY ŞARTI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak açıklamasında, virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmaları tavsiye edildi.

20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Açıklamada, Pfizer ve Moderna aşılarının 3. dozlarının uygulanmasına 20 Eylül'den itibaren başlanacağı belirtildi.

YÜKSEK KORUMA SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Açıklamada ayrıca, ABD'de uygulanan Kovid-19 aşılarının virüsün Delta varyantı karşısında bile ağır hastalık, hastaneye yatma ve ölüme karşı yüksek koruma sağlamaya devam ettiği bildirildi.

AŞININ EtKİNLİĞİNİN ARTMASI İÇİN ÜÇÜNCÜ DOZ TAVSİYESİ

Diğer yandan yetkililer, bu korumanın, özellikle risk altında bulunan ve erken tarihte aşılanmış kişilerde ilerleyen aylarda azalacağını tahmin ettiklerini, aşının etkilerinin artırılması için üçüncü doz tavsiyesinde bulundu.

AŞININ OLASI YAN ETKİLERİ

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

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