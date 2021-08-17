Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşılamaya yönelik yeni açıklama: Düşük riskli il sayısı 31’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.