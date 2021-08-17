19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya yönelik yeni açıklama: Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya yönelik yeni açıklama: Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşılamaya yönelik yeni açıklama: Düşük riskli il sayısı 31’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu. Böylece düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi. Bakan Koca paylaşımında "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

DÜŞÜK RİSKLİ İL SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA