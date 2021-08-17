Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılamaya yönelik yeni açıklama: Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu. Böylece düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi. Bakan Koca paylaşımında "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını böylece düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.
DÜŞÜK RİSKLİ İL SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 bitmeden yüz binlerce işçi alımı yapacak! Temizlikçi, güvenlik görevlisi, paketleme işçisi, satış danışmanı...
- AKS sınav ücreti yatırma son gün ne zaman? MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise online sınav ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- A101 Aldın Aldın indirimleri başladı! 19 Ağustos 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- YÖK son dakika: Üniversiteler yüz yüze mi, uzaktan mı olacak? 2021-2022 üniversiteler ne zaman açılacak?
- A101'de bu hafta: 19 Ağustos Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Güncel liste...
- MEB son dakika: Eylül'de okullar açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı ne zaman, nerede, kimler arasında oldu? İşte Kerbela olayında yaşananlar
- Öğretmen atama takviminde flaş değişiklik! MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
- ÖTV indirimi 2. el otomobil piyasasını etkiledi mi? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Son durum...