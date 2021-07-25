Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İŞTE GÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 36,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 482 bin 796, 2'nci dozda 22 milyon 840 bin 591 ve 3'üncü dozda 3 milyon 819 bin 417 olmak üzere toplam 66 milyon 142 bin 804 aşı uygulandı.
İŞTE EN ÇOK AŞILAMA YAPILAN İLLER
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.
'AŞINIZI OLUN'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.
BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarına yönelik yaptığı açıklamada "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINI DUYURMUŞTU
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." değerlendirmesinde bulundu.
"Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale." bilgisini paylaşan Koca, "Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." ifadesini kullandı.
İSTANBUL ANKARA İZMİR...
Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
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