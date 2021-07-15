Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?
Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021'e ait koronavirüs (KOVİD-19) vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında 2 şehrin aşılamada kırmızı kategoriden turuncu kategoriye döndüğünü duyurdu. Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
2 ŞEHİR KIRMIZIDAN ÇIKTI
Koca "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." ifadelerini kullandı.
İLLERE GÖRE VAKA TABLOSU
İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82,
Kırşehir 48,14, Bingöl 45,78, Mardin 45,4, Isparta 45,2, Mersin 41,2, Muş 40,62, Konya 40,18, Elazığ 38,44, Yalova 38,04, Çorum 37,73, Niğde 37,56, Karabük 36,94, Nevşehir 36,73, Kars 36,15, Erzincan 35,4, Kocaeli 34, Düzce 33,36, Burdur 32,95, Malatya 32, Afyonkarahisar 31,89, Kastamonu 31,09, Artvin 30,68, Bilecik 30,63, Sinop 29,57, Aksaray 29,08, Bursa 27,95, Kırklareli 27,92, Tekirdağ 27,75, Amasya 27,42, Şırnak 27,15, Iğdır 25,83, Zonguldak 25,03, Yozgat 24,58,
Samsun 23,97, Giresun 23,4, Çankırı 22,35, İzmir 22,16, Denizli 21,71, Şanlıurfa 20,99, Uşak 20,84, Karaman 19,61, Bayburt 19,53, Manisa 18,54, Gaziantep 17,85, Çanakkale 17,73, Balıkesir 16,77, Muğla 16,69, Gümüşhane 16,23, Bartın 15,08, Aydın 11,97, Adıyaman 11,54, Edirne 11,04, Kahramanmaraş 10,79, Tunceli 10,79, Adana 9,43, Osmaniye 6,56, Hatay 6,21, Kilis 5,6."
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