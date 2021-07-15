Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.