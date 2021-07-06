BioNTech aşısında yeni dönem! Bilim Kurulu üyesinden 'tek doz' kararı açıklaması

Bu hatırlatma dozu 2 doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nedeniyle onlarda 3'üncü doz konusu bizdekinden farklı olarak ele alınmaktadır. Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır" dedi.





YETERLİ AŞI BULUNMAKTADIR



Prof. Dr. Turan, aşılama sürecinin başarıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Halkın aşıya uyumu da çok başarılı. Halkımız aşı olmak için çok istekli. Aşılama düzgün ve uyumlu bir şekilde gidiyor. Dünyada pek çok ülkeye örnek olacak şekilde aşılama süreci hızlandı ve şu anda halen hızlı bir şekilde gitmektedir. Sonuçta Uğur Şahin hocamızın teyit ettiği üzere aşılar söylendiği miktarlarda gelmektedir. Hiçbir sorun yok. Türkiye'nin elinde yeterli aşı bulunmaktadır. Zaten o kadar hızlı giden bir aşılama sürecinde aksini iddia etmekte bir o kadar anlamsız" diye ifade etti.