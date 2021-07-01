Aşı yaptıran ilk sağlık çalışanlarındandı! Yine örnek oldu: Profesöre 3'üncü doz Biontech aşısı

'ELİMİZDEKİ TEK SİLAH BU'

Çin menşeli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması başladığında ilk gönüllülerden olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gerek, "3'üncü doza fırsat verildiği için bugün Biontech aşısıyla da hatırlatma dozu uygulanmış oldu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çeşitli varyantlara karşı farklı kombinasyonlarla daha güçlü bir koruma elde edileceğini düşünüyorum. Aşının sağladığı koruma ve özellikle pandemi mücadelesindeki rolünü çok önemsiyoruz. Bugün için elimizdeki tek silah bu. Eğer biz tekrar normal bir hayata döneceksek toplumda belli bir düzeyde aşılama oranına ulaşmamız lazım. Toplumu bu virüsle mücadelede daha bağışık hale getirmemiz lazım. Bunun için elimizdeki tek silah aşı. Muhtemeldir ki tekrarlayan dozlar olacaktır, hatırlatma dozları devreye girecektir. Belki önümüzdeki dönemde aşıların daha rafine hale gelmesiyle daha uzun süreli etki sağlayabilecek aşılar devreye girecektir" dedi.