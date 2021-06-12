Koronavirüs vakaları Türkiye'de pazartesi günü sonrası artabilir! BioNTech mi Sinovac mı? 3.doz aşı yaptırmak şart mı?

"İKİ DOZ ÇİN AŞISI OLANLARIN 6 AY SONRA HATIRLATICI DOZUNU DA YAPTIRMAK GEREKİYOR"

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşının çok önemli olduğunu, kendinin faz denemelerinde dahi aşı için gönüllü olduğunu ve aşısını olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üçüncü doz olarak bilinen rapel yani hatırlatma dozu ile ilgili de şunları kaydetti:



"Biz aşıları baştan itibaren hep söylüyoruz. Bu aşılar bir kez yapılıp daha sonra geri kalan ömür boyu koruyuculuğu olan aşılar değil. Bu aşıların zaman içerisindeki koruyuculuğu; bakarsınız 6 ay, bakarsınız 2-3 yıl sürecek bize bunu zaman gösterecek. Ama belli bir zaman sonra bizdeki savunma hücrelerinin azalıp kaybolacağını, onun için de bir hatırlatma dozuyla fabrikanın yeniden bir savunma hücresi üreteceği bir süreç yaşanacağını söyleniyor. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehbere göre, hastalık geçirenleri 6 ay sonra aşıya alıyordu. Bu şunu da gerektiriyor o zaman. 2 doz Çin aşısı olanların 6 ay sonra hatırlatıcı dozunu da yaptırmak gerekiyor.