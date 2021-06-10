Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: Doğum sonrası eski vücuda kavuşmak hayal değil

Dünyaya bir bebek getirmek, bir kadının hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir, hatta belki de en önemlisidir. Mucizelerle dolu hamilelik süreci, vücutta birçok değişikliğe yol açmakla birlikte ne yazık ki birtakım deformasyonlara da neden olabilmektedir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, hamilelik süreciyle birlikte vücutta meydana gelebilen deformasyonlar hakkında şunları söyledi: "Gebelikte bir kilo alma süreci yaşanır ve bazen beklenenden daha fazla kilo alınır. Bu durum da maalesef vücuttaki deformasyonu artırır. Doğum sonrası fazla kilolar verilse bile, vücudun kendiliğinden eski görüntüsüne dönmesi mümkün olmayabilir. Hamilelik döneminde karın kasları gevşer ve yapısı bozularak aşağı doğru sarkar. Normal doğuma bağlı olarak vajinal deformasyonlar görülebilir. Aynı zamanda emzirme süreci sonrası memelerde de sarkma oluşabilir. Tüm bunlar, birçok kadının aynaya baktığında görüntüsünden hoşnut olmamasına yol açar."



2 SEANSTA ESKİYE DÖNÜŞ

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, tüm bu deformasyonların "annelik estetiği" (mommy makeover) ile bir veya iki seansta giderilebildiğini aktardı: "Yapılacak estetik cerrahi müdahalelerle vücudu eski formuna sokmak mümkündür. Bu bütüncül cerrahi müdahale yöntemi, tek seansta veya iki seansta kişiyi hamilelik öncesi sahip olduğu vücut formuna geri döndürmeyi başarır. Annelik estetiği ile kısa sürede arzu edilen sonuca ulaşılır." Dr. Aydoğdu, annelik estetiği kapsamında yapılan işlemleri ise şöyle açıkladı: "Emzirme nedeniyle memelerde oluşan sarkıklık, karın ve kalçada biriken yağlar, karın bölgesinde meydana gelen sarkma, vücudun çeşitli kısımlarında ortaya çıkan çatlaklar gibi şikâyetler, annelik estetiği içerisinde değerlendirilir."





MEME AMELİYATI İÇİN EMZİRME TAMAMLANMIŞ OLMALI

Ameliyatı düşünen annelerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğuna da dikkat çeken Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, "Örneğin memeye yönelik işlemler, emzirmeyi bırakmış annelerde yapılır. Ameliyat için doğumun üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekir" dedi. Dr. Aydoğdu, meme ameliyatı hakkında şunları söyledi: "Meme sarkıklığından şikayet eden hastalara meme dikleştirme ameliyatı yapılır. Bu operasyon, protez kullanılarak yapılabilir. Eğer memenin kendi dokusu yeterli ise protez kullanılmayabilir. Ameliyat ikinci bir hamilelik geçirmeye ve yeniden emzirmeye engel değildir. Ortalama hastanede yatış süresi 1-2 gündür. Normal hayata dönüş süresi ise 4-7 gün arasındadır."



MEME VE KARIN AMELİYATLARI BİRLİKTE YAPILIR

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, doğum sonrası vücudu eski haline döndürmek için yapılan diğer işlemler hakkında da şöyle konuştu: "Hamilelik sürecinde karın kaslarında gevşeme olabilir. Doğum sonrası bu gevşemenin geri dönmemesi sonucunda sarkma görülür. Hele bir de hamilelikte alınan kilolar verilememişse, karında yağ doku birikmesi olabilir. Hamilelik sürecinde ayrıca ciltte kollajen dokuların kırılması ile çatlaklar da oluşabilir. Bunlar, karın germe ve liposuction ameliyatıyla düzeltilebilir. Gevşemiş olan karın kasları yeniden eski sıkı haline çevrilir. Hastanın durumuna göre hastanede 1-2 gün yatması gerekebilir. Ameliyat geçiren kişi, 4-7 gün içinde normal yaşamına döner. Annelik estetiğinde meme dikleştirme ve karın bölgesi gençleştirme ameliyatı birlikte yapılır."