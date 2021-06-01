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Sağlık Bakanlığı 1 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

2021'e ait koronavirüs ve vefat tablosunu duyurdu. ’nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye’de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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SON DAKİKA | covid19.saglik.gov.tr'den 'nin Covid-19 , vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 2021'e ait tabloyu duyurdu. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

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İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 656'a yükseldi. Toplamda 54 milyon 362 bin 791 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 482 testten, 7 bin 112 yeni vaka sayısı, 602 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 256 bin 516 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 457 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 124 bin 81'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 241 olduğu açıklandı.

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