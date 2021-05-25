Koronavirüsün kaynağı Çin'deki laboratuvar mı? Donald Trump'tan flaş açıklama
Eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada koronavirüsün kaynağının Çin'deki Vuhan Laboratuvarı olduğu konusundaki iddiasında haklı çıktığını ve çok sayıda insanın kendisine hak verdiğini ifade etti. İşte detaylar...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağının Çin'deki Vuhan Laboratuvarı olduğu konusundaki iddiasında haklı çıktığını ve birçok kişinin artık kendisine hak verdiğini savundu.
KOVİD-19'UN KAYNAĞI VUHAN!
Son günlerde Amerikan kamuoyunda ortaya çıkan ve Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna ilişkin tartışmalara eski Başkan Trump da katıldı.
Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Trump, "Şimdi herkes, Kovid-19'un kaynağının Vuhan olduğunu erkenden dile getirdiğim zaman haklı olduğum noktasına geliyor." değerlendirmesini yaptı.
ÇİN VİRÜSÜ ELEŞTİRİSİ
Açıklamasında Kovid-19 için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili açıklamalarından dolayı o gün suçlandığını ama aslında bu konuda aklandığını savundu.
"En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.
NE OLMUŞTU?
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.
Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.
Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.
Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.
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