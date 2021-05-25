Koronavirüsün kaynağı Çin'deki laboratuvar mı? Donald Trump'tan flaş açıklama

ÇİN VİRÜSÜ ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında Kovid-19 için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili açıklamalarından dolayı o gün suçlandığını ama aslında bu konuda aklandığını savundu.

"En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.