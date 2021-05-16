Türkiye'nin havadaki sağlık ordusu: "Bu işi en iyi yapan ülkeyiz"

"4,5 SAATE KADAR UÇABİLİYORUZ"

Kaptan Pilot Fatih Bayram: "Meterolojik şartlar uygunsa uçağımızla havada 4,5 saate kadar uçabiliyoruz. Şu ana kadar Yeni Zelenda, Avustralya ve Güney Amerika haricinde her yere uçtuk. En zorlu uçuşlarımızdan birinde, Pasifik tarafında Rusya'nın sınırına gidip bir Türk hasta aldık ve geri dönmemiz neredeyse 3 gün sürdü. Diğeri de Maskat'tan bir yolcu aldık ve Philadelphia'ya götürdük. Hastanın bir odadan diğerine geçmesi bile sakıncalı demişlerdi ama hastayı biz 9 kez iniş yaparak Philadelphia'ya götürdük. Hindistan Kalküta'ya iniş yapıp yakıt ikmali yapmamız gerekiyordu ve Hindistan Hava Sahası bizi oyaladı. Böyle zor durumlar da yaşıyoruz. İşimi severek yaptığım için zorluklarını da görmüyorum. Bazen uçuşlar 10-15 gün sürdüğü oluyor ya da 14-15 saat üst üste mesai yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ailenizden uzakta kalıyorsunuz ama bunlar işin cilvesi, gülü seven dikenine katlanıyor. Asıl sevdiğimiz şey hastayı teslim ettikten sonra yaşadığınız mutluluk. 'Hasta sorunsuz teslim edildi' diyebilmek en güzel tarafı."