Nilay Arslan bioenerji ile uzaktan şifa seansını anlattı!

Holistik Terapi Uzmanı Nilay Arslan, bioenerji ile ruhsal şifa seanslarının amacını şu şekilde açıklıyor: "Enerji arınma seanslarında amaç, bedendeki şifa kanallarının ve çakraların açılması ve blokajların temizlenmesidir. Meridyenlerin taç çakradan kök çakraya kadar açılmasıyla bedensel ve ruhsal denge sağlanır. Bu da kişiye derin bir huzur, neşe ve rahatlık hissi verir. Bilinç düzeyinin artmasıyla kişinin mevcut problemlere bakış açısı ve bu konuları ele alışı da olumlu yönde değişim gösterir. Her seansta yaşanan tecrübe ve izlenimler farklı olur ve kişinin farkındalık seviyesi büyük ölçüde gelişir."



DENEYİMLEYENLERİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Nilay Arslan, bire bir seanslarda yaşanan bu tecrübelerin uzaktan şifa seanslarında da aynı şekilde gerçekleştiğini söylüyor: "Uzaktan şifanın gücü henüz yaygın olarak bilinmese de bunu deneyimleyenlerin sayısı giderek artıyor. Uzaktan şifayı gerektiren durumlar genellikle kişinin seyahat sırasında seansa gereksinim duyması, evinden çıkmasını önleyen rahatsızlıklar yaşaması veya iş yoğunluğundan dolayı seansa gelmeye zaman ayıramaması oluyor. Tabii ayrıca farklı şehirlerde yaşayan ve bunu deneyimlemek isteyen kişiler için de tek alternatif."



TELEPATİ KAVRAMINI KABUL EDİYORLAR AMA...

Arslan, "Uzaktan şifada kullanılan özel teknikleri uygulayacak olan şifacı, birinci seanstan önce danışanla kısa bir görüşme yaparak olası soruları cevaplar ve konu hakkında genel bir bilgi verir" diyor. Ünlü terapist, bioenerji ile uzaktan şifa sağlanabildiğine inanmayanlara ise şöyle yanıt veriyor: "Sevdiklerine 'Bana dua et!' diye telefon açan, yani telepati kavramını kabul eden ve ama şifanın uzaktan yollanması fikrini bir türlü kabul edemeyen çok kişi var ne yazık ki. Eminim bunu deneyimlediklerinde fikirleri değişecek."