Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma
Dünyanın ortak problemi haline gelen koronavirüs ile ilgili araştırma çalışmaları devam ediyor. Enfekte olan hastalarda ağır hasarlar bırakan koronavirüsün yeni bir faktörü ortaya çıktı. İşte bilim dünyasından gelen son dakika haberi...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, erkeklerde sperm hücrelerinin yıkımına neden olup kısırlık tehlikesi yarattığı iddia edildi.
Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Çin'de bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi" dedi.
İşte Doç Dr. Emre Bakırcıoğlu'nun kısırlık riskini tetiklediğini belirttiği koronavirüsün ilgili alandaki tespitleri aktardığı o sözleri:
Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor.
TESTİSTE AĞRI ŞİKAYETLERİ ARTTI
Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin Kovid- 19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14).
Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme olasılığını göstermiştir.
Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor.
İtalya-Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi'nde Yoğun Bakım ünitesine alınan 31 erkekte yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkeklerle bulguların düzelmeye gittiği vakalar karşılaştırıldı.
Durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğu görüldü.
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