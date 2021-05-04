04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Dünyanın ortak problemi haline gelen ile ilgili araştırma çalışmaları devam ediyor. Enfekte olan hastalarda ağır hasarlar bırakan koronavirüsün yeni bir faktörü ortaya çıktı. İşte bilim dünyasından gelen son dakika haberi...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, erkeklerde sperm hücrelerinin yıkımına neden olup kısırlık tehlikesi yarattığı iddia edildi.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Çin'de bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi" dedi.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

İşte Doç Dr. Emre Bakırcıoğlu'nun kısırlık riskini tetiklediğini belirttiği koronavirüsün ilgili alandaki tespitleri aktardığı o sözleri:

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

TESTİSTE AĞRI ŞİKAYETLERİ ARTTI

Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin Kovid- 19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14).

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme olasılığını göstermiştir.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

İtalya-Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi'nde Yoğun Bakım ünitesine alınan 31 erkekte yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkeklerle bulguların düzelmeye gittiği vakalar karşılaştırıldı.

Koronavirüs kısırlığa mı neden oluyor? Bilim insanlarından yeni araştırma

Durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğu görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA