SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Peki, Türkiye'de 22 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (22 NİSAN 2021)

354 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.



İYİLEŞEN SAYISI NE KADAR?

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.