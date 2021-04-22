SON DAKİKA SAĞLIK HABERİ | Sağlık Bakanlığı 22 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Peki, 24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 22 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu? İşte son dakika sağlık haberimizin detayları...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Peki, Türkiye'de 22 Nisan 2021 tarihinde Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar? İşte Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunun ayrıntıları...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (22 NİSAN 2021)
354 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.
İYİLEŞEN SAYISI NE KADAR?
Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.
21 NİSAN 2021 KOVİD-19 TABLOSU
(10-16 NİSAN) HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI
İllere göre haftalık 10-16 Nisan Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.
Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.
İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
"Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09),
Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92),
Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23),
Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47),
Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11),
Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18),
Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55),
Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14),
Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09)."
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI
19 NİSAN
18 NİSAN
17 NİSAN
16 NİSAN
15 NİSAN
14 NİSAN
13 NİSAN
12 NİSAN
11 NİSAN
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