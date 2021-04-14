Türkiye'nin koronavirüs bilançosu: Nüfusun 3'te biri bağışıklık kazandı

Koçkaya, "Ne yazık ki dünya genelinde vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu oranların en yüksek seyrettiği dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise günlük ölüm oranlarının en yüksek seyri 2020'nin Mayıs ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayından itibaren de düşüş yaşandı. Günlük ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla dengede gittiği görülse de şu anda da belirli bir artış söz konusu. Öte yandan Türkiye'de görülen ölüm oranının dünya genelinde görülen ölüm oranının yarısı kadar olduğunu saptadık. Muhtemel Kovid-19 vakalarına baktığımızda ise şu anki resmi vaka sayısının teşhis edilmeyen olası Kovid-19 hastalarının yüzde 13,53'ü olduğunu öngörüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 33,78'inin vakaların şiddeti değişse de hastalık geçirme ve aşılama ile bağışıklık kazandığı söylenebilir" dedi.