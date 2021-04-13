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Son dakika: DSÖ'den flaş çağrı: Hepsi kapatılsın

Canlı hayvan pazarlarının koronavirüs (Kovid-19) gibi birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade eden , bu tip pazarların kapatılması çağrısında bulundu.

SAĞLIK DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika: DSÖ'den flaş çağrı: Hepsi kapatılsın

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. (), canlı hayvan pazarlarının Kovid-19 gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ve bu tip yerlerin sağlık için risk yarattığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin ortaya çıkmasına neden olan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inden fazlasının kaynağıdır. Özellikle vahşi memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkması için risk oluşturmaktadır" denildi. DSÖ, bu tip canlı hayvan pazarlarının acilen kapatılması çağrısında bulundu.

DSÖ'NÜN VUHAN RAPORU

Öte yandan, DSÖ'nün Kovid-19'un kaynağını tespit etmek için 'in kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı. Raporda, Kovid-19'un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, "Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu" bildirilmişti.

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentinin deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığı ileri sürülmüştü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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