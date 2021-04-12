Koronavirüse karşı yeni ilaç! Antikor kokteyli yüzde 81 koruyuculuk sağlıyor!

Regen-Cov'un henüz Kovid-19 aşısı olmamış veya bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle aşının yeterli derecede etkili olmadığı yüksek riskli gruplar için önemli bir gelişme olduğuna işaret edilerek, ilacın aşılama ile daha geniş kesimlerde kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunulacağı bildirildi.