Op. Dr. Volkan Kahya: Burun estetiğinden sonra bu gıdaları tüketin

Rinoplasti (burun estetiği), günümüzde en çok talep gören, bununla birlikte estetik çalışmaları arasında en zoru kabul edilen önemli bir ameliyat. Hastaların ameliyat sonrasında iyileşme sürecini sağlıklı geçirebilmek adına dikkat etmeleri gereken bazı konular var. Onlardan biri de beslenme. Peki bu süreçte hangi gıdalar tüketilmeli, hangilerinden uzak durulmalı?

TATLI BİR YARDIMCI: FINDIK, FISTIK EZMESİ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Volkan Kahya, iyileşme döneminde ödem çözücü besinler tüketilmesi gerektiğini söylüyor: "Ameliyat sonrası burunda ödem ve ��işlikler olabilir. Özellikle kalın derili hastalarda bu ödemlerin inmesi biraz daha uzun sürer. Şişliğin iyileşme süresini azaltmak veya kolaylaştırmak için ödem çözücü besinler tüketilebilir. Örneğin sebzelerden ıspanak, brokoli ve pırasa, meyvelerden ananas, avokado ve portakal o besinler başında gelir. Özellikle ananasın ödem çözücü etkisi kuvvetlidir. Bunların yanında zeytinyağı, zerdeçal, zencefil ve fındık-fıstık ezmeleri de şişlik ve ödemlerin azaltılmasında etkilidir."

"ANANAS VE PORTAKAL SUYU İÇİNE BİRAZ DA ZENCEFİL"

"Özellikle ameliyat sonrasındaki ilk iki gün ödem ve şişlikler yoğun görülür. Yüze soğuk uygulamanın yanında öğünlerde bahsettiğim sebze ve meyvelerin tüketilmesi, bunlara protein içeriği yüksek kırmızı etin de eklenmesi faydalı olur" diyen Op. Dr. Volkan Kahya'nın şişlik ve ödemlere iyi gelecek özel bir tarifi de var: "Taze sıkılmış ananas suyu ve portakal suyu karışımına biraz zencefil de katılırsa, kuvvetli bir C vitamini ve ödem çözücü etkisi yüksek bir içecek elde edilir. Bu karışımın günde 2 su bardağı tüketilmesi, ödemlerin daha hızlı atılmasına yardımcı olacaktır."

İŞLENMİŞ GIDALARDAN, HAMUR İŞİNDEN UZAK DURUN

Op. Dr. Volkan Kahya, iyileşme sürecinde kaçınılması gereken yiyecekleri ise şöyle özetliyor: "Bu süreçte hazır yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Glikoz içeren meşrubatlar, hamburger, kızarmış patates, sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar, hamur işleri ve margarinler ödemlerin atılmasını yavaşlatarak vücudun yükünü artırır. Özellikle ameliyattan sonraki ilk iki hafta bunların tüketimi azaltılmalı, mümkünse tamamen uzak durulmalıdır."