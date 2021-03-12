Op. Dr. Celal Alioğlu: Pandemide estetik ameliyatlara ilgi beklenenin üzerinde

Estetik yaptırmak isteyenler, pandemi dönemini fırsata çevirdi. Bu süreçte estetik ve güzellik sektörüne ilgi beklenenin üzerinde seyrediyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu anlattı.

Pek çok sektörün zarar ettiği pandemi sürecinde, estetik ve güzellik sektörüne talep beklenenin üzerinde seyrediyor. Dış görünüşünden memnun olmayanlar, evde kaldıkları günleri fırsata çevirerek estetik kliniklerinin yolunu tutuyor. "Pandemiden yenilenerek çıkmak isteyenler estetik cerrahlarının kapısını çalıyor" diyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu, ameliyat sonrası iyileşme sürecini evlerinde geçirmeyi tercih edenler için de pandemi döneminde estetik yaptırmayı tercih ediyor: "İnsanlar evde kaldıkça kendileriyle daha fazla ilgilenmeye başladılar. Bu durum da estetik işlemlere ilgiyi arttırdı. Ayrıca pek çok kişi, vücudunun özellikle görünen yerlerine yapılan ameliyatlardan sonra iyileşme sürecini evinde atlatmak istiyorlar. Ameliyat sonrası oluşabilen şişlik, morluk ve kızarıklıklarla kalabalığa karışmak istemezler. Bu açıdan pandemi, estetik yaptırmayı düşünenler için fırsat oldu. Çalışan kesimin de bu dönemde estetiğe ilgisi arttı. Normalde işten izin almakta zorlanan kişiler, pandemide evden çalışmaya geçiş yapmalarıyla birlikte estetik planlarını hayata geçirmeye başladı."

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Peki estetiğe yönelik bu ilginin tek sebebi pandeminin yarattığı zaman avantajı mı? Op. Dr. Celal Alioğlu'na göre estetiğe yönelik talebin artışında sosyal medyanın da etkisi var: "Sosyal medyanın bu konudaki etkisi yadsınamaz. İnsanlar evde kaldıkları süre boyunca ekranlar karşısında daha fazla vakit geçirir oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden hekimlerle iletişim kurma fırsatı da olduğu için bu durum insanların daha kolay bir şekilde karar vermelerini sağlıyor. Hekimlerin kolay ulaşabilir olması insanları estetik konusunda cesaretlendiriyor."

YÜZ CERRAHİSİNE İLGİ BÜYÜK

Son dönemde özellikle yüz bölgesi cerrahilerinde büyük artış görüldüğünü belirten Op. Dr. Celal Alioğlu, "Görüntülü konuşma platformları üzerinden yapılan toplantı ve görüşmeler, tüm ilgiyi yüze çevirdi. Bu da burun, dudak, göz kapağı estetiği ameliyatlarının yanı sıra botoks, dolgu ve cilt bakımı uygulamaları gibi yüze yönelik işlemlere talebi artırdı. Erkekler arasında saç ekimi de revaçta" diyor. Dr. Alioğlu, yağ aldırma ameliyatlarında da artış olduğunu söylüyor: "Pandeminin yarattığı psikolojik faktörlerin etkisiyle görülen yeme bozukluğu ve hareketsizlik, kilo artışına neden oldu. Bu nedenle yağ aldırma ameliyatlarında artış yaşanıyor." Op. Dr. Celal Alioğlu, pandemi döneminde en çok yaptırılan diğer estetik işlemleri ise şöyle sıralıyor: "Karın germe, meme ve popo estetiği ilk sıralarda."

TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA

Virüs salgınında estetik için bıçak altına yatmanın güvenli olup olmadığına gelince... Op. Dr. Celal Alioğlu, bu dönemde hastane ve ameliyathanelerde hijyen tedbirlerinin üst düzeye çıkarıldığını söylüyor: "Estetik operasyon yaptırmayı düşünenlerin pandemi nedeniyle bir çekinceleri oluyor. Tabi ki bizler de pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Mutlaka ameliyat olacaklara ameliyat öncesinde Covid testi yapılıyor. Sektörde çalışan tüm personele düzenli aralıklarla yine Covid testi yapılıyor. Halihazırda aşılamanın başlamasıyla beraber zaten tüm sağlık çalışanları hemen hemen aşılanmış durumdalar. Ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın tüm talimatlarına uyuluyor. Sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösteriliyor. Bulaşma riski olabilecek tüm yüzeyler titizlikle temizleniyor."