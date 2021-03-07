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Vaka artışı önlenemiyor! Tokat'ta 3 köy karantinaya alındı

, , ve ’dan sonra vaka sayısı ile dikkat çeken ’ta 3 mahalle, 3 köy ile 2 belde karantinaya alındı. Öte yandan karantinaya alınan mahalle, köy ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler sıkılaştırıldı.

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Vaka artışı önlenemiyor! Tokat'ta 3 köy karantinaya alındı

tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında 5'nci sırada yer aldı. Geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat'ta bu hafta vaka sayısı 228,82'ye yükseldi.

, , ve 'dan sonra vaka sayısı ile dikkat çeken Tokat'ta 3 mahalle, 3 köy ile 2 belde karantinaya alındı. Mutant virüsün yoğun olduğu ilçesinde ise karantina uygulaması yapılan köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe sakinlerinden , Erbaa'da koronavirüs vakalarının artması nedeni ile ilçenin tamamının karantinaya alınması gerektiğini söyledi. Yöre halkından Fatih Konyar ise vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, ilçe genelinde karantina uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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