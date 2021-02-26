Geniz eti tedavisi olan çocuklar daha az hastalanıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin başarılı doktorlarından Op. Dr. Ferhat Kalkan, çocuklarda meydana gelen geniz etinin tedavisi ve riskleri hakkında önemli bilgiler verdi. Sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da geniz eti iltihaplanması varsa bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kalkan, "Geniz eti, burnun arka kısmında burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Burundan giren virüs cinsi mikropları yakaladığı için vücudun mikroplarla mücadele etmesine yardımcı antikorlar üretilmesini sağlar. Vücudun savunma sistemlerinden biri olan geniz eti, çocuklarda enfeksiyon riskini artırır. Sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da geniz eti iltihabı varsa tedavi edilmesi önerilir. Vücutta geniz eti ile aynı görevi yerine getiren başka dokular da olduğu için geniz eti tedavisi olan çocuklar çok sık hastalanmazlar" dedi.



"GENİZ ETİ ZAMANINDA TEDAVİ EDİLMEZSE YÜZ YAPISINI, BEYİN GELİŞİMİNİ BOZABİLİR"

Geniz etinin tedavi edilmezse sağlık açısından ciddi problemlere sebep olabileceğini belirten Dr. Kalkan, "Çocuklarda geniz eti burnun arka kısmında olup burada nefes almayı tıkadığı için geniz eti problemi olan çocuklar uykularında rahat nefes alamazlar. Bu nedenle de rahat bir uyku uyuyamazlar ve bir süre sonra horlamaya başlarlar. Geniz eti çocuklarda en sık karşılaştığımız horlama nedenlerinden biridir. Geniz eti zamanında tedavi edilmezse yüz yapısını, beyin gelişimini bozabilir ve bazı kulak problemlerini ortaya çıkarır. Geniz eti kulağa baskı yaptığı için kulağımızın arkasında sıvı birikimine ve orta kulak iltihabı dediğimiz hastalıklara sebep olmaktadır. Bundan dolayı geniz etini zamanında tedavi etmek çocuğun gelişimini, ileriye yönelik olası problemleri en aza indirmek için son derece önemli ve gereklidir" diye konuştu.



"CİDDİ BELİRTİLER VARSA 2 YAŞINDAN ÖNCE DE GENİZ ETİ AMELİYATINI YAPMAK MÜMKÜNDÜR"

Geniz etinin büyümesinde sorunlar olabileceğini ve tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kalkan, "Geniz eti hastalığının belirtilerinden kısaca bahsetmek gerekirse; burundan nefes almada güçlük, genizden konuşma, sürekli ağızdan nefes alma, nefes alırken ses çıkması az önce de bahsettiğimiz gibi uyku sırasında horlama bazı belirtiler arasındadır. Çocuklarda bu şikayetlerden bir ya da birkaçı varsa çok geciktirmeden tedavi ettirmekte fayda vardır. Geniz etinin oluşma nedenleri değişiyor. Mesela çocuğun alerjik bir altyapısı varsa alerjiye bağlı geniz eti büyüyebiliyor. Böyle bir durumda hemen ameliyatı düşünmekten ziyade öncesinde uygulayacağımız alerji tedavisi ile geniz etini küçültmekle birlikte çocuğun nefes almasını rahatlatarak horlama şikayetlerini azaltabiliyoruz. Öncesinde geniz etinin ana nedenini bulup ona uygun tedavi modelini seçmekte fayda var. Az önce de bahsettiğimiz gibi geniz eti solunum yolunu etkilediği için yüz yapısını bozabilir, çocuğun beyin gelişimini bozabilir ve kulaklarda sıvı toplanmasına neden olabilir o yüzden gerek ilaç tedavisini gerek ameliyatı zamanında yaptırmak son derece önemlidir. Geniz eti ameliyatlarında önerimiz 2 yaşından sonra yapılmasıdır. Ciddi belirtiler varsa 2 yaşından önce de geniz eti ameliyatını yapmak mümkündür" şeklinde konuştu.



"KORONA VİRÜS VİRAL BİR ENFEKSİYON OLDUĞU İÇİN GENİZ ETİ VE KULAĞI ETKİLEMEKTEDİR"

Virüsün geniz eti ve kulağı etkilediğini belirten Dr. Kalkan, şu uyarılarda bulundu:

"Bildiğiniz gibi ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile karşı karşıyayız. Bu virüs viral bir enfeksiyon olduğu için aynı zamanda geniz eti ve kulağı da etkilemektedir. Bunun yanında gerekli tedaviler yapılıp, maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek gibi önlemler alındığı takdirde çocuklarda oluşan geniz eti problemi ve kulakta oluşabilecek enfeksiyonun geç kalmadan tedavi edilmesinde fayda vardır"

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