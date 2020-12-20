20 Aralık 2020, Pazar
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Eğer o belirtiler varsa dikkat! Koronavirüs kalp ve damarları vuruyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren , kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, hayat kurtaran önerilerini sıralıyor: Bu dönemde ilaçlarınızı aksatmayın. Göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti halinde hemen doktora başvurun.

SAĞLIK Takvim
Giriş Tarihi: 20.12.2020
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Eğer o belirtiler varsa dikkat! Koronavirüs kalp ve damarları vuruyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan , insanlığı tehdit etti. Salgında şimdiye kadar 1 milyon 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Araştırmalarda virüsün, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül seyrettiği belirlendi. Özellikle ve hipertansiyon hastaları risk grubunda başı çekti. Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu dönemde alınması gereken önlemlere değindi.

İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN

İlaçları düzenli olarak kullanmaya devam edin.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı yakınmanız geliştiyse veya bu şikayetleriniz kötüleştiyse hemen doktorunuza başvurun. Şikayetlerinizi ihmal etmeyin.

aylarında fiziksel aktivitelerini azaltın. Havaların iyi olduğu günlerde 30 dakikalık yürüyüş yapmak kalp sağlığını korur. Dışarı çıkamıyorsanız ev içi egzersizler yapın. Düzenli egzersiz kaygıyı azaltır, daha iyi uyumaya yardımcı olur, kalp hızını düşürür, kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri ve kalpleri güçlendirir.


D vitamini düzeyleri düşük olan kişilerde koronavirüs hastalığı daha ağır seyretmektedir. Güneşli günlerde muhakkak açık havada elleriniz açık olacak şekilde dışarıda 30 dakika bulunmaya gayret gösterin.

Kaygı bozukluklarında artış, uyku düzensizliği tansiyon değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin. Kaygınızı arttıran durumlardan uzak durun.


bırakın. Sigara içmek hem kalp krizi riskinizi arttırır hem de koronavirüs hastalığını daha ağır geçirmenize sebep olur.

NASIL BESLENMELİ?
Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Günde 4-5 porsiyon mevsim sebze ve meyvesi tüketmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Özellikle C vitamini içeren besinler, kalp damar sağlığını korur.

Antioksidan içeren kuruyemişlerden 1 porsiyon yemek kalbi güçlendirir.
Pastane ürünlerinden kaçının. İşlenmiş, paketlenmiş gıdalar daha çok yemenize sebep olarak kilo almanıza yol açar.


Kırmızı etten özellikle işlenmiş ürünlerinden (salam, sucuk, sosis, pastırma) uzak durun. Kış aylarında haftada 2 gün balık tüketin.

Asitli içeceklerden uzak durun. İçeriklerindeki yüksek şekerden dolayı asitli içecekler damar sağlığınızı bozar.


Alkol doğrudan kalp kası hücrelerini yıpratır. Koronavirüs doğrudan veya dolaylı olarak kalp işlevlerini bozabilmektedir. Bu etkiyi azaltmak için alkolü bırakın.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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