Eğer o belirtiler varsa dikkat! Koronavirüs kalp ve damarları vuruyor
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, hayat kurtaran önerilerini sıralıyor: Bu dönemde ilaçlarınızı aksatmayın. Göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayeti halinde hemen doktora başvurun.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, insanlığı tehdit etti. Salgında şimdiye kadar 1 milyon 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Araştırmalarda virüsün, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül seyrettiği belirlendi. Özellikle kalp damar ve hipertansiyon hastaları risk grubunda başı çekti. Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu dönemde alınması gereken önlemlere değindi.
İLAÇLARI İHMAL ETMEYİN
İlaçları düzenli olarak kullanmaya devam edin.
Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı yakınmanız geliştiyse veya bu şikayetleriniz kötüleştiyse hemen doktorunuza başvurun. Şikayetlerinizi ihmal etmeyin.
Kış aylarında fiziksel aktivitelerini azaltın. Havaların iyi olduğu günlerde 30 dakikalık yürüyüş yapmak kalp sağlığını korur. Dışarı çıkamıyorsanız ev içi egzersizler yapın. Düzenli egzersiz kaygıyı azaltır, daha iyi uyumaya yardımcı olur, kalp hızını düşürür, kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri ve kalpleri güçlendirir.
D vitamini düzeyleri düşük olan kişilerde koronavirüs hastalığı daha ağır seyretmektedir. Güneşli günlerde muhakkak açık havada elleriniz açık olacak şekilde dışarıda 30 dakika bulunmaya gayret gösterin.
Kaygı bozukluklarında artış, uyku düzensizliği tansiyon değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Uykularınızın düzenli olmasına dikkat edin. Kaygınızı arttıran durumlardan uzak durun.
Sigarayı bırakın. Sigara içmek hem kalp krizi riskinizi arttırır hem de koronavirüs hastalığını daha ağır geçirmenize sebep olur.
NASIL BESLENMELİ?
Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Günde 4-5 porsiyon mevsim sebze ve meyvesi tüketmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Özellikle C vitamini içeren besinler, kalp damar sağlığını korur.
Antioksidan içeren kuruyemişlerden 1 porsiyon yemek kalbi güçlendirir.
Pastane ürünlerinden kaçının. İşlenmiş, paketlenmiş gıdalar daha çok yemenize sebep olarak kilo almanıza yol açar.
Kırmızı etten özellikle işlenmiş kırmızı et ürünlerinden (salam, sucuk, sosis, pastırma) uzak durun. Kış aylarında haftada 2 gün balık tüketin.
Asitli içeceklerden uzak durun. İçeriklerindeki yüksek şekerden dolayı asitli içecekler damar sağlığınızı bozar.