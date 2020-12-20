Eğer o belirtiler varsa dikkat! Koronavirüs kalp ve damarları vuruyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, insanlığı tehdit etti. Salgında şimdiye kadar 1 milyon 600 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Araştırmalarda virüsün, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül seyrettiği belirlendi. Özellikle kalp damar ve hipertansiyon hastaları risk grubunda başı çekti. Florence Nightingale Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, bu dönemde alınması gereken önlemlere değindi.