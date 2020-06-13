Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan flaş aşı açıklaması: Ekim ayında kullanılabilir
Son dakika haberi; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara koronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi. Kara, "Şu an Faz 3'te olan aşının Ekim, kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.
Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu paylaşarak, çalışmaların şu an faz 3'te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.
Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.
"AŞI EKİM AYINDA KULLANILABİLİR"
Kara, "Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.
COVID-19 Aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ III'de olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte. pic.twitter.com/86t1W8HfNz— Ates Kara (@AtesAtesKara) June 12, 2020
DİĞER SAĞLIK HABERLERİ
- Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
- Bilim Kurulu üyesi DSÖ'nün açıklaması sonrası uyardı
- Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...
- KKKA Bilim Kurulu toplandı!
- Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün 6 diş sarımsağı közleyip yerseniz...
- Almanya korona aşı için tarih verdi
- Sigara kullananlar dikkat! Büyük tehlike
- Prof. Dr. Ceyhan: Aşı çıkana kadar salgın özelliğini yitirir
- Koronaya karşı çok önemli uyarı! En çok yoğunlaştığı yer...
- Yeni korona araştırması: Damarlara saldırarak...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları
- 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı?
- Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- MEB son dakika: e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama!
- ŞOK hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu! 13 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Survivor'da şoke eden gelişme! Nisa parkurdan düştü! Survivor Nisa ve Elif sakatlandı mı? Sağlık durumları nasıl?
- Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
- Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 öğretmen ataması ne zaman?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz mi? 12 Haziran FB Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?