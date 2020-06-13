13 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan flaş aşı açıklaması: Ekim ayında kullanılabilir

; Sağlık Bakanlığı Üyesi Prof. Dr. koronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi. Kara, "Şu an Faz 3'te olan aşının Ekim, kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİ DUYURDU: AŞI EKİM AYINDA...

Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni ve üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu paylaştı.

Kara, aşı çalışmalarındaki aşamaları gösteren tabloyu paylaşarak, çalışmaların şu an faz 3'te olduğunu, yani binlerce kişiyle aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bir sonraki fazda aşının insanlarda kullanılabilir olduğunun otoriteler tarafından değerlendirileceğini paylaşan Kara, aşının ekim, kasım ayı gibi kullanılabileceğini belirtti.

"AŞI EKİM AYINDA KULLANILABİLİR"

Kara, "Covid-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an FAZ 3'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte" ifadelerini kullandı.

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