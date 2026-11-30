T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/494 Esas

DAVALI : KHALILA ALHAMOUD

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zabtı, sosyal inceleme raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin getirilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız ve duruşmanın 15/12/2026 günü saat 10:10'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, tahkikatın sona ereceği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususları dava dilekçesi, tensip zaptı, sosyal ,inceleme raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02606690

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