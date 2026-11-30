DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/44 SATIŞ
İLAN
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Özellikleri:Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı mahallesi, 142 ada 1 parsel 23.838,09 m² yüzölçümlü, tapuda Tarla vasfıyla kayıtlıdır. Kıymeti: 9.535.000,00 TL - KDV : %10
Basın No: ILN02607272
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