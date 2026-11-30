T.C. CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/32 ESAS

DAVACI : TEDAŞ

VEKİLİ :Av. Yunus Emre DÜNDAR

DAVALILARDAN : 1- ABDULLAH YASER ESER - 23993264648

2- HACI MUSA ESER - 24014263978

DAVA : Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil)

DAVA TARİHİ : 18/01/2023

DURUŞMA GÜNÜ : 04/02/2026 günü saat 10:30

Mahkememizde bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının açık yargılaması sürecinde 26/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu; Konya ili Cihanbeyli İlçesi Yeşilöz Mahallesi, 523 ada 12 nolu parsel (İfraz sonrası 523 ada 56 ve 57 parsellerin ); 1753.33 m² İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 8.98 m² mülkiyet (pilon yeri) kamulaştırma bedeli toplamı;

Tablo: Toplam Kamulaştırma Bedeli

Taşınmazın Daimi İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedeli (TL) = 89.945,83

Mülk Kamulaştırma Bedeli (TL) = 1.535,58

Toplam Kamulaştırma Bedeli (TL) = 91.481,41

Davalıların hisselerine tekabül eden ve depo edilmesi gereken kamulaştırma bedeli;

1- Abdullah Yaser ESER…1/48……..1.905,86TL.

2- Hacı MusaESER…...1/48……. 1.905,86TL.

3- İsmet ESER……….1/48……. 1.905,86TL.

4- Tuba GÜL …..1/48……. 1.905,86TL.

Depo edilmesi gereken kamulaştırma bedeli…... =7.623,44TL

Şeklinde olduğuna dair rapor tanzim edilmiş olup, 7201 Sayılı TK'nun 28. Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02606954

#ilan.gov.tr