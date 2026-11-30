CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. CİHANBEYLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/32 ESAS
DAVACI : TEDAŞ
VEKİLİ :Av. Yunus Emre DÜNDAR
DAVALILARDAN : 1- ABDULLAH YASER ESER - 23993264648
2- HACI MUSA ESER - 24014263978
DAVA : Kamulaştırma ( Bedel Tespiti ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 18/01/2023
DURUŞMA GÜNÜ : 04/02/2026 günü saat 10:30
Mahkememizde bulunan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının açık yargılaması sürecinde 26/05/2025 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu; Konya ili Cihanbeyli İlçesi Yeşilöz Mahallesi, 523 ada 12 nolu parsel (İfraz sonrası 523 ada 56 ve 57 parsellerin ); 1753.33 m² İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 8.98 m² mülkiyet (pilon yeri) kamulaştırma bedeli toplamı;
Tablo: Toplam Kamulaştırma Bedeli
Taşınmazın Daimi İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedeli (TL) = 89.945,83
Mülk Kamulaştırma Bedeli (TL) = 1.535,58
Toplam Kamulaştırma Bedeli (TL) = 91.481,41
Davalıların hisselerine tekabül eden ve depo edilmesi gereken kamulaştırma bedeli;
1- Abdullah Yaser ESER…1/48……..1.905,86TL.
2- Hacı MusaESER…...1/48……. 1.905,86TL.
3- İsmet ESER……….1/48……. 1.905,86TL.
4- Tuba GÜL …..1/48……. 1.905,86TL.
Depo edilmesi gereken kamulaştırma bedeli…... =7.623,44TL
Şeklinde olduğuna dair rapor tanzim edilmiş olup, 7201 Sayılı TK'nun 28. Maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN02606954
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