T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO: 2025/194 Esas

Davacı AYSEL GÜLER ile Davalılar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE ve NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan tescil harici bırakılan alana yönelik tapu iptal ve tescil davası nedeniyle; Aydın İli, Nazilli ilçesi İlçesi, Bozyurt Mahallesi, batıda 333.50 m² yüzölçümünde Avlulu Kargir Ev vasıflı 107 ada 5 nolu parsel, onunda batısında Arsa vasfında 389.55m² yüzölçümünde 107 ada 4 nolu parsel, doğusunda Mastaura Karayolu, kuzeyinde yol, yolun da kuzeyinde 1372.65 m² yüzölçümünde Bahçe vasfında 162 ada 2 nolu parsel, güneyinde paftasında yol olarak sınırlandırılmış ancak fiili zeminde yol olarak kullanılmayan yapılaşmanın olduğu yaklaşık 294,94 metrekare alana ilişkin davacı Aysel Güler tarafından uzun yıllar fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri yada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Nazilli Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesine karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR."

Basın No: ILN02607432

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