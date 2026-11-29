İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/275

DAVALI : MOHAMAD JANDI

Davacı RİMES ÖMER ile davalı MOHAMAD JANDI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan IBRAHIM ve EMİRA oğlu 22/07/1998 doğumlu davalı Mohamad JANDI' e ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Ön inceleme duruşma günü olan 26/01/2027 günü saat 09:30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, davete icabet etmemeniz ve tarafın yokluğunda talep halinde yargılamaya başlanıp ön incelemenin tamamlanacağı ve tahkikat oturumuna geçileceği, bu amaçla ön inceleme oturumunda tarafların sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, HMK.nun 147 madde gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK.nun 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin bu yolla ihtar edilmiş sayılmasına dair ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme davet tutanağının ihtaren tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02606687

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