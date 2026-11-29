T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2026/280 Esas

25.11.2026

Davacı, BİLGE EREN ile Davalı, AYTEKİN EREN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davalı Aytekin EREN'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkarılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı görülmekle, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesinin gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının yıllardır evli olduklarını, bu evliliklerinden ikisi reşit olan, biri reşit olmayan üç müşterek çocuklarının bulunduğunu,davalının müvekkiline karşı yıllardır ağır ve psikolojik şiddet uyguladığını, müvekkilinin ağır sağlık sorunlarına rağmen davalının acımasızlığını devam ettirdiğini, davalının çocuklarına ve ailesine karşı ilgisiz olduğunu, davalının gelirini nerede ve nasıl harcadığını ailesinden saklayarak müvekkiline ekonomik şiddet uyguladığını beyanla talepleri doğrultusunda boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Aytekin EREN; ŞERH:1-HMK 122. maddesi uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, ŞERH:2-HMK'nin 121 ve 129/2 md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02607759

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