Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı iş yeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94.maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde iş bu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.