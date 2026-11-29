AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 No'lu Taşınmaz:
Aydın İl, Efeler İlçe, PINARDERE Mahalle/Köy, 121 Ada, 2 Parsel.
Yüzölçümü: 10.070,23 m2.
İmarı: Tarım arazisi.
Kıymeti: 16.000.000,00 TL.
KDV: Satış bedelinin % 4,02'sinden % 1, % 2,41'inden % 20, % 93,57'sinden % 10 KDV.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:10
2 No'lu Taşınmaz:
Aydın İl, Efeler İlçe, PINARDERE Mahalle/Köy, 108 Ada, 35 Parsel.
Yüzölçümü : 258,28 m2.
İmarı: Yerleşik alan içerisindedir.
Kıymeti: 1.000.000,00 TL.
KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:00
26/11/2026
Basın No: ILN02607190
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