T.C. AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz:



Aydın İl, Efeler İlçe, PINARDERE Mahalle/Köy, 121 Ada, 2 Parsel.

Yüzölçümü: 10.070,23 m2.

İmarı: Tarım arazisi.

Kıymeti: 16.000.000,00 TL.

KDV: Satış bedelinin % 4,02'sinden % 1, % 2,41'inden % 20, % 93,57'sinden % 10 KDV.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:10-Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:10

2 No'lu Taşınmaz:



Aydın İl, Efeler İlçe, PINARDERE Mahalle/Köy, 108 Ada, 35 Parsel.

Yüzölçümü : 258,28 m2.

İmarı: Yerleşik alan içerisindedir.

Kıymeti: 1.000.000,00 TL.

KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00-Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:00

26/11/2026

Basın No: ILN02607190

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