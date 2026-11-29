T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2026/416

KARAR NO : 2026/436

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/07/2026 tarihli ilamı ile hakaret suçundan 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 bendi gereğince hakkında DÜŞME kararı verilen sanık;

Gürbüz ve Sultan oğlu, 20/04/1983 Adıyaman doğumlu YUSUF ALTINGÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı CMK'da 7499 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler dikkate alınarakgerekçeli kararının sanığa tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyan ile veya ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak sureti ile veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02607061

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