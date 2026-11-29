T.C. ANKARA 3. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2024/435 Esas

2026/84 Karar

Davacı, Ayşe BİDE ile Davalı, AHMET BİDE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında verilen karar gereğince;

Davalı, Ahmet BİDE- Şükrü ve Bahriye oğlu 20/10/1980 doğumlu 485*****024 İlanen Tebligat

Davacı tarafından davalı aleyhine TMK. 166/1 maddesi uyarınca açılan boşanma davasının kabulü iletarafların boşanmalarına, tarafların müşterek çocuklarının velayetlerinin davacı anneye verilmesine, davalı baba ile müşterek çocuklar arasındaşahsi ilişki tesisine, tarafların müşterek çocuklarına ayrı ayrı aylık 3.000,00'er TL tedbir/iştirak,davacıiçin aylık 5.000,00 TL tedbir/yoksulluk nafakasının ve 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, davacı adli yardımlı olduğundan toplam 1.159,60 harcın ve 39.591,00TL yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına

Dair Mahkememizden verilen 24/09/2026 gün, 2024/435 esas ve 2026/84karar sayılı iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki haftalık yasal süre içerisinde istinaf edilmediği taktirde mahkememiz kararının kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.26.11.2026

Basın No: ILN02607426

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