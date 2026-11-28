T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/45 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Dosyasındaki bilgiler ile taşınmaza ait tapu kaydına göre; Bursa ili Yıldırım ilçesi Millet mahallesi kain tapunun 3104 ada 13 parselinde 5.409,64 m² yüzölçümünde niteliği arsa olan taşınmazda 42/3648 arsa paylı dükkan vasıflı A blok bodrum kat 21 numaralı taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

TAŞINMAZ ADRESİ:Bursa ili Yıldırım ilçesi Millet mahallesi2.Vatan caddesi A blok 1.bodrum kat No:21Yıldırım/Bursa

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Kıymet takdirine konu taşınmaz adresinde yapılan incelemede; taşınmaz üzerinde 4 adet 3B sınıflı yapı bulunduğu görülmüştür. Taşınmazlardaki yapıların bodrum katlarının dükkan vasıflı olarak diğer katların isemesken amaçlı olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu A blok 1.bodrum kat 21 numaralı dükkan vasıflı taşınmazda yapılan incelemede 22 numaralı taşınmazla birleştirildiği ve halihazırda boş olduğu kullanılabilir/süpürülebilir net alanının 170,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın zemini seramik kaplama olup duvarları boyalıdır.

Kıymeti : 9.495.614,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:00Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Bursa ili Yıldırım ilçesi Millet mahallesi kain tapunun 3104 ada 13 parselinde 5.409,64 m² yüzölçümünde niteliği arsa olan taşınmazda 26/3648 arsa paylı dükkan vasıflı A blok bodrum kat 22 numaralı taşınmazın satışa konu hissesi tamdır.

TAŞINMAZ ADRESİ: Bursa ili Yıldırım ilçesi Millet mahallesi 2.Vatan caddesi A blok 1.bodrum kat No:22Yıldırım/Bursa

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Kıymet takdirine konu taşınmaz adresinde yapılan incelemede; taşınmaz üzerinde 4 adet 3B sınıflı yapı bulunduğu görülmüştür. Taşınmazlardaki yapıların bodrum katlarının dükkan vasıflı olarak diğer katların isemesken amaçlı olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu A blok 1.bodrum kat 22 numaralı taşınmazda yapılan incelemede 21 numaralı taşınmazla birleştirildiği halihazırda boş olduğu dükkan vasıflı olduğu ve kullanılabilir/süpürülebilir net alanının 75,00 m² olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın zemini seramik kaplama olup duvarları boyalıdır.

Kıymeti : 4.273.026,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2027 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02606110

#ilan.gov.tr