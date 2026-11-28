T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/463 Esas

DAVALI : KUBİLAY TENDİK 731******62

731******62T.C. Kimlik numaralı Davalı KUBİLAY TENDİK'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

Mahkememizin duruşmasının 09/02/2027 günü saat: 09.15'de yapılmasına karar verilmiş olup; işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, duruşma günü ve ihtaratların tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğden itibaren iki hafta içinde dava dilekçesine cevap verip delillerinizi sunmanız gerektiği, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız; belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazeret bildirmeksizin duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda icra edileceği, yapılan usul işlemlerine sonradan itiraz edilemeyeceği, tahkikat aşamasındaki duruşmalara HMK m. 147 gereğince usulüne uygun olarak çağrıldığınız hâlde mazeretsiz gelmemeniz durumunda tahkikata yokluğunuzda devam edilerek HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla hakkınızda yokluğunuzda hüküm tesis edilebileceği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02605817

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