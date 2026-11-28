T.C. İSTANBUL 62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/141 Esas

KARAR NO : 2026/228

Basit Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2026 tarihli ilamı ile neticeten Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Bayram - Maysa oğlu, 05/05/1987 Türkmenistan doğumlu Sanık GAYGYSYZ ANNAYEV ve Ore - Anna oğlu, 18/05/1980 Türmenistan doğumlu Müşteki SAHETMYRAD NURMEDOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiş, gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle; ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya Mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile istinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 24/11/2026

Basın No: ILN02605906

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