T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/266

KARAR NO : 2026/477

SANIK : MOHAMD ZIAD SHOWAI, Ziad Showai ve Ban Mamki oğlu, 2002 İNGİLTERE doğumlu,

SUÇ : Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 24/01/2025

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ŞİŞLİ

KARAR TARİHİ : 13/10/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Silahla Yaralama suçundanverilen Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza MahkemesiGönderilmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık MOHAMD ZIAD SHOWAI'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ileGerekçeli Kararın tebliği tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.26/11/2026

Basın No: ILN02606492

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