İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2026/266
KARAR NO : 2026/477
SANIK : MOHAMD ZIAD SHOWAI, Ziad Showai ve Ban Mamki oğlu, 2002 İNGİLTERE doğumlu,
SUÇ : Kadına Karşı Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 24/01/2025
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ŞİŞLİ
KARAR TARİHİ : 13/10/2026
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Silahla Yaralama suçundanverilen Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza MahkemesiGönderilmesine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık MOHAMD ZIAD SHOWAI'in tebligata yarar açık adresinin tesbiti ileGerekçeli Kararın tebliği tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.26/11/2026
Basın No: ILN02606492
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