T.C. ÇİVRİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/365 Esas

KARAR NO : 2025/354

Davacı : RAMAZAN PALA

İlanen Tebligat Yapılan Davalı : 1- MOKHICHEKHRA KHOMIDOVA

Mahkememiz tarafından verilmiş olan 18/06/2025 tarih ve yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı, davacı tarafından açılmış davanın kabulüne ve yukarıda isimleri yazılı taraflar olan davacı Ramazan Pala ve Davalı Mokhıchekhra Khomıdova'nın TMK 166/1. maddesigereğince boşanmalarına dair karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda özetlenen kararının tarafa tebliğ edilemediği, ilanen tebligat yapılan davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşılmakla gerekçeli kararın tebliği için ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 18/06/2025 tarih 2023/365 Esas 2025/354 Karar sayılı gerekçeli karar ilamı yerine geçerli olmak suretiyle, karara karşı 2 haftalık istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.12/11/2026

Basın No: ILN02605983

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