T.C. BEYPAZARI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2026/44 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebliğ Memurluğumuzun satış dosyasında Satış İlanı yapılmış olup, 25/11/2026 tarihli Satış İlanının davalılar Mustafa Tanrıkulu, Fatma Tanrıkulu, Nurdan Yılmazer, Nuray Lawall Ve Sadi Tanrıkulu adlarına tebligat yapılamadığından Satış ilanının davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Beypazarı İlçe, BAŞAĞAÇ Mahalle/Köy, ŞEREFHANE Mevkii, 1918 Ada, 1 Parsel, Ankara ili, Be ...

Yüzölçümü : 5.464,00 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal (E)=1,50 ve Hmax=14 Kat yapılaşma.

Kıymeti : 103.816.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:01

Satış ilanının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2026



Eki: Satış İlanı Davalılar:

1-Mustafa Tanrıkulu

2-Fatma Tanrıkulu

3-Nurdan Yılmazer

4-Nuray Lawall

5-Sadi Tanrıkulu

Basın No: ILN02605985

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