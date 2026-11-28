BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/44 Ort. Gid. Satış
Konu : İlanen Tebliğ Memurluğumuzun satış dosyasında Satış İlanı yapılmış olup, 25/11/2026 tarihli Satış İlanının davalılar Mustafa Tanrıkulu, Fatma Tanrıkulu, Nurdan Yılmazer, Nuray Lawall Ve Sadi Tanrıkulu adlarına tebligat yapılamadığından Satış ilanının davalılara ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Beypazarı İlçe, BAŞAĞAÇ Mahalle/Köy, ŞEREFHANE Mevkii, 1918 Ada, 1 Parsel, Ankara ili, Be ...
Yüzölçümü : 5.464,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal (E)=1,50 ve Hmax=14 Kat yapılaşma.
Kıymeti : 103.816.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:01
Satış ilanının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2026
Eki: Satış İlanı Davalılar:
1-Mustafa Tanrıkulu
2-Fatma Tanrıkulu
3-Nurdan Yılmazer
4-Nuray Lawall
5-Sadi Tanrıkulu
Basın No: ILN02605985
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