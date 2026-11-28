T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62055141-2024/506-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık ABDULKAHAR CUVAZ hakkında Mahkememizin 24/06/2026 tarihli, 2024/506 Esas- 2026/592 Karar sayılı ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK'nin 204/1maddesiuyarınca 1 YIL 8 AY hapis cezası ile cezalandırılmasının CMK'nin 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.



Sanık ABDULKAHAR CUVAZ adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkacabilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.



İş bu hüküm özetinin ve itiraz başvurusu bilgisinin7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığakararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde mahkememize itiraz yasa yoluna başvurmadığı takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararnın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 05.11.2026

Basın No: ILN02606495

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