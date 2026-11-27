T.C.ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ



MERSİN 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2024/329

KARAR NO: 2026/796

SANIK : Cüneyt ÇELİKTAŞ (Kimlik NO:30733705132), Mehmet ve Ayfer oğlu, 22/08/1971 Mersin doğumlu,

Sanık Cüneyt ÇELİKTAŞ hakkında Mahkememizin 09.10.2026 tarih, 2024/329 esas ve 2026/796 karar sayılı ilamı ile Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK'nın 299/1 maddesi) suçundan YETKİSİZLİK kararı verilmiş ve dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliği sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Mersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 2 hafta süre ile kalacak şekilde asılmıştır. İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, 2 hafta içerisinde karara itiraz edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02604587

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